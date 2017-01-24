Ликсутов рассказал о разгрузке Кольцевой линии метро благодаря МЦК

Запуск МЦК значительно разгрузил Кольцевую линию метрополитена. Об этом сообщил МОСЛЕНТЕ руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов во вторник, 24 января.

«У нас разгрузилась почти на 15 процентов Кольцевая линия метро, — заявил Максим Ликсутов. — Мы не рассчитывали, что так много пассажиров придут так быстро. Это 310 тысяч пассажиров в день».

Таких показателей планировалось достигнуть только в 2017 году, отметил он. В связи с этим в ближайшее время начнется реализация нескольких этапов развития МЦК, к которым столичные власти планировали приступить только в 2018 году. Среди них уменьшение интервалов в часы пик с шести до четырех минут, увеличение места в проходах (для этого будет реализована схема расположения кресел 2+2 вместо 2+3, что добавит 15 процентов стоячих мест), и составы будут увеличены на два вагона (до семи).

Московское центральное кольцо открыли для пассажиров в сентябре 2016 года. С начала 2017 года МЦК уже воспользовались 1,5 миллиона пассажиров. Ожидаемый пассажиропоток за весь 2017 год — около 90 миллионов человек.