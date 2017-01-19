В Москве начали тестировать новый электробус ЛиАЗ-6274, сообщает в четверг, 19 января, kp.ru. В столичном департаменте транспорта ожидают, что он сможет проехать 200 километров в автономном режиме.

ЛиАЗ-6274 сейчас ездит по Филевскому автобусно-троллейбусному парку, а скоро появится на улицах столицы. Он будет курсировать без пассажиров, а для создания тяжести в салон положат мешки с песком. Тестирование продлится полгода.

«Это промышленный образец, который допущен до эксплуатации, — рассказал заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. — Электробус имеет регистрационный номер, он прошел всю необходимую сертификацию».

По информации сетевого издания m24.ru, ЛиАЗ-6274 вмещает до 86 пассажиров, в салоне есть 20 сидений. Транспортное средство оборудовано для проезда маломобильных граждан.

Максимальная скорость такого автобуса составляет 80 километров в час. ЛиАЗ-6274 необходимо подзаряжать трижды в день — по 10-20 минут.

В столичном регионе также внедряют электротранспорт. В 2017 году в Подмосковье построят около 40 станций для подзарядки автомобилей, работающих на электричестве, передает телеканал «360».

Первый в Москве электробус вышел на маршрут в июле. Он курсирует от проспекта Буденного до Лубянской площади.