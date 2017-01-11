Московское метро собрались перевести на круглосуточный режим работы в праздники

Московский метрополитен планируется перевести на круглосуточный режим работы по праздникам. Об этом в среду, 11 января, сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов, передает телеканал «360».

По его словам, ближайшим праздником, когда подземка будет работать 24 часа в сутки, станет День города, который отмечается в сентябре.

Ликсутов напомнил, что московское метро в прошедшие праздники впервые работало всю новогоднюю ночь.

Ранее в ночь на 1 января режим работы общественного транспорта обычно продлевался. Так, в 2016 году метрополитен работал до 02:00 мск, а наземный транспорт — до 03:00 мск.