Новый поезд «Москва» загорелся в столичной подземке

Поезд типа «Москва», который начал курсировать столичном метро около двух месяцев назад, загорелся утром в пятницу, 23 июня. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на слова очевидца, которые приводятся в Telegram-канале Mash.

Свидетель случившегося рассказал, что возгорание произошло в тот момент, когда состав пытался начать движение. «Там был небольшой уклон и поезд не тронулся на подъеме. Коротнуло напряжение, токоприемник загорелся», — пояснил он.

В то же время, на какой станции подземки произошел инцидент, не уточняется. Официальных комментариев столичного метрополитена также нет.

О старте эксплуатации поездов нового поколения «Москва» со сквозным проходом по всему составу сообщалось 14 апреля. Шесть таких составов начали курсировать на Таганско-Краснопресненской линии. До конца года их количество в метро планируется увеличить до 30.

В середине мая в паблике Mash во «ВКонтакте» появилась информация о том, что новые поезда, на приобретение которых было потрачено 10 миллиардов рублей, постоянно ломаются.