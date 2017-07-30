Во Владивостоке при пожаре в тюремной больнице погибли четверо осужденных

При пожаре в больнице управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю во Владивостоке погибли четверо заключенных. Такая информация опубликована на сайте ФСИН.

Возгорание началось в воскресенье, 30 июля, в хозяйственных помещениях медучреждения.

На место были вызваны противопожарные расчеты МЧС, которые потушили огонь. Однако четверо осужденных погибли из-за сильного задымления.

На место ЧП выехал временно исполняющий обязанности начальника регионального управления ФСИН. Назначена служебная проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.

В феврале стало известно, что сотрудник следственного изолятора в Ульяновске и содержавшийся в этом СИЗО мужчина были отправлены в колонию после пожара, унесшего жизни четверых человек.

