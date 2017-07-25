Штрафы за передачу телефонов заключенным предложили увеличить в десять раз

Министерство юстиции России предложило повысить в десять раз штрафы за пронос в следственные изоляторы (СИЗО) и колонии запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предлагается увеличить размеры санкций за совершение указанного административного правонарушения должностными лицами, защитниками, а также иными лицами, оказывающими юридическую помощь на законных основаниях», — говорится в сообщении.

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Согласно законопроекту Минюста, размеры штрафов за подобные нарушения будут составлять 30-50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. Сейчас подобные правонарушения наказываются штрафами в три-пять тысяч рублей.

«Как показывает практика, предусмотренные законодательством Российской Федерации санкции за указанное правонарушение не являются достаточно эффективными», — отмечают в ведомстве.

27 июня стало известно, что сотрудники СИЗО в Новосибирске сбили два квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались передать подследственным сотовые телефоны.