Охрана новосибирского СИЗО сбила квадрокоптеры с телефонами для подследственных

Сотрудники СИЗО в Новосибирске сбили два беспилотника–квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались передать подследственным сотовые телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Охранники узнали, что заключенные договорились со знакомым о переправке запрещенных предметов при помощи квадрокоптеров — летательных аппаратов на дистанционном управлении. Как только сотрудники СИЗО увидели дрон с привязанным к нему свертком, его сбили, отметили в пресс-службе, не уточняя, каким способом это было сделано.

Злоумышленник, который управлял летательным аппаратом, находился на значительном расстоянии от следственного изолятора. Заметив приближение охраны, он скрылся на автомобиле.

На сбитом квадрокоптере были четыре сотовых телефона.

Через несколько дней была предпринята еще одна попытка доставить мобильные устройства арестантам. Сотрудники СИЗО сбили дрон с тремя телефонами.

Сейчас сотрудники ФСИН выясняют, кому принадлежали квадрокоптеры и кому предназначались посылки.