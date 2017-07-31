Названа причина гибели осужденных при пожаре в тюремной больнице Владивостока

Четыре человека, погибшие при пожаре в больнице управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю во Владивостоке, погибли от отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 31 июля, «Интерфаксу» рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

Она также назвала предварительной причиной задымления короткое замыкание. По факту гибели людей начата доследственная проверка, отметила Римская.

Старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина в разговоре с агентством рассказала, что в июне прокуратура края требовала устранить нарушения пожарной безопасности в больнице, которые были выявлены при проверке. В отношении замначальника учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении.

Также Телегина указала, что, по предварительным данным, пожар начался из-за возгорания электрической проводки на первом этаже складского помещения. «Все погибшие находились в одной палате на четвертом этаже, процесс задымления усилился в результате того, что один из пациентов открыл входную дверь палаты», — добавила она.

Пожар в больнице управления ФСИН по Приморскому краю во Владивостоке произошел в воскресенье, 30 июля. На место были вызваны противопожарные расчеты МЧС, которые потушили огонь. Четверо осужденных погибли из-за сильного задымления в здании.