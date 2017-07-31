СК возбудил уголовное дело по факту пожара в тюремной больнице Владивостока

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в больнице управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю во Владивостоке. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщается на сайте регионального СК.

Как отмечается, дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более человек»). В сообщении указывается, что в момент происшествия в палате терапевтического отделения больницы находилось четыре пациента, которые не могли передвигаться без посторонней помощи из-за заболеваний.

Ранее старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская рассказала, что причиной гибели заключенных стало отравление угарным газом. Она также назвала предварительной причиной задымления короткое замыкание.

Пожар в больнице управления ФСИН по Приморскому краю во Владивостоке произошел в воскресенье, 30 июля. На место были вызваны противопожарные расчеты МЧС, которые потушили огонь. Четверо осужденных погибли из-за сильного задымления в здании.