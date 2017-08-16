При пожаре в общежитии МФТИ в Долгопрудном пострадал человек

В подмосковном Долгопрудном в общежитии Московского физико-технического института (МФТИ) произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

ЧП произошло в доме №32 по улице Первомайской. Информация о задымлении поступила спасателям в 7:18 мск. Спустя час пожар полностью был ликвидирован. Очаг возгорания находился в подвале здания в помещении для хранения краски.

«В результате возгорания пострадал один человек. Два человека спасены по трехколенной лестнице из окна третьего этажа, также проводилась эвакуация 50 человек», — отмечается в сообщении.

В феврале в здании общежития академии имени Сеченова в Москве произошел пожар, которому присвоили второй уровень сложности. Из здания были выведены 339 человек, огонь распространился на площади 45 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек.