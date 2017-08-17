Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в штабе пожаротушения, эту же информацию подтвердили в Главном управлении МЧС.

В 04:16 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в логистико-складском центре на Полярной улице. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров, выгорела большая часть здания (его площадь - 21.000 метров). Обрушились кровля и межэтажные перекрытия на, по предварительной оценке, площади в 2,5 тысячи квадратных метров, — рассказал собеседник «Ленты.ру».

С огнем боролись свыше 60 расчетов со всех округов Москвы, к тушению привлекали два вертолета пожарной авиации Ка-32.

Жертв и пострадавших нет. Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, сообщает «Интерфакс».