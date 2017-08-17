Столичный район Северное Медведково заволокло дымом

В столичном районе Северное Медведково наблюдается плотное задымление из-за пожара на складе с горючими материалами и автомобильными покрышками. Жители окружающих домов жалуются на сильный запах гари. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дымка заволокла Дмитровское шоссе в восьми километрах от пожара. По словам врачей скорой, дежурящих на месте происшествия, обращений за медицинской помощью к ним не поступало.

В столичном МЧС вновь сообщили, что превышений ПДК в районе пожара нет, мониторинг воздуха ведется постоянно.

Источник «Ленты.ру» в экстренных службах столицы ранее сообщил, что внешние стены склада начали деформироваться, возникла угроза полного обрушения здания. На месте работает уже 50 пожарных расчетов, спасатели постепенно отводятся на безопасное расстояние. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

К тушению пожара привлекли авиацию.