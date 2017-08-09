ДТП и пожар на Варшавском шоссе в Москве попали на видео

Видео : Андрей Митьков, Serge Samsonov / YouTube

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись четыре автомобиля, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». Видеозапись ЧП очевидцы опубликовали на YouTube.

Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, авария произошла на пересечении с улицей Сумской около 5:00 мск. В результате столкновения двух грузовиков и двух легковых автомобилей начался пожар. Прибывшие к месту ЧП спасатели ликвидировали возгорание, площадь которого составила 50 квадратных метров.

Примерно до 9:00 Варшавское шоссе было перекрыто в районе станции метро «Южная», движение осуществлялось по дублеру.