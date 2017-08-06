Жук стал причиной ДТП в Сахалинской области

В Сахалинской области автомобиль вылетел с трассы в кювет из-за насекомого, которое село на водителя. Об этом сообщает в воскресенье, 6 августа, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло 5 августа в Невельском районе. «Женщина-водитель рассказала, что почувствовала на шее насекомое, похожее на жука, стала от него отбиваться и потеряла управление», — рассказал собеседник агентства.

В аварии пострадали четыре человека. 69-летняя водитель получила ушибы лба и грудной клетки. У 38-летнего мужчины, сидевшего на переднем пассажирском сиденье, диагностировали перелом ребер, 34-летняя женщина получила закрытую травму живота, а 10-летняя девочка — перелом ноги, у нее также выбиты зубы.

В мае сообщалось, что в американском штате Мичиган в ДТП попал водитель, напуганный пауком. Автомобиль съехал с дороги, покатился с насыпи через густой кустарник, а затем уперся в растущие у обочины деревья. 26 летний мужчина заметил членистоногое на солнцезащитном козырьке у себя над головой.