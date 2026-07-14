Страна НАТО добилась снижения инфляции

Reuters: Инфляция в США опустилась до 3,5 процента

В июне 2026 года годовая инфляция в США замедлилась до 3,5 процента. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Бюро статистики министерства труда США.

Однако, как отметило агентство, это, вряд ли утешит американских потребителей или предотвратит повышение ставки Федеральной резервной системы, так как конфликт на Ближнем Востоке все еще не урегулирован. В мае инфляция подскочила до 4,2 процента. Это был максимальный уровень с апреля 2023 года.

Июньское снижение связано с падением цен на бензин на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, вступившего в силу в прошлом месяце. Однако оно рухнуло после того, как коммерческие танкеры попали под обстрел в Ормузском проливе. За этим последовали военные действия между США и Ираном.

Ранее член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор может повысить процентные ставки «в ближайшем будущем», если инфляция продолжит значительно превышать целевой уровень в два процента. По его словам, ФРС не должна проявлять беспечность и надеяться, что инфляция сама «растает под нашим испепеляющим взглядом».

