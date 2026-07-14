Назван оптимальный период для поиска дешевого жилья в аренду

Брокер Ракута: Искать недорогое жилье в аренду лучше всего летом

Самым оптимальным периодом для поиска дешевого жилья в аренду является лето. Об этом заявил брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, именно летом проще всего найти подходящий объект и получить максимальную скидку. В этот сезон выбор жилья значительно больше, в то время как в конце августа — начале сентября, на которые традиционно приходится пик спроса, ликвидных вариантов уже почти не остается, а цены максимально вырастают.

«Потому что все возвращаются с каникул, приезжают на работу, деловая активность начинает свой виток. Тут надо понимать, что чем больше предложений, тем более выгодная цена», — объяснил Ракута. Он добавил, что выгодным периодом для поиска также считается весна, когда многие переезжают на дачу.

Ранее сообщалось, что в августе долгосрочная аренда жилья в России может вырасти в цене на четыре-семь процентов относительно июля. Это произойдет на фоне сезонного спроса и ряда других факторов.