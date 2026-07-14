Младшая дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме с огромным крестом на шее

Младшая дочь Моники Беллуччи Леони Кассель открыла показ Dolce & Gabbana

Младшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони Кассель дебютировала на подиуме. Видео появилось на странице Vogue Italia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя наследница артистов открыла показ кутюрной коллекции итальянского бренда Dolce & Gabbana. Шоу прошло в городе Таормина, расположенном на острове Сицилия. Девушка дефилировала в бальном платье из пышного черного тюля, которое было обильно украшено объемными цветами.

Кроме того, манекенщица надела ленту с огромным ювелирным крестом на шею, украсила волосы живыми цветами и взяла в руки букет.

В июне Леони Кассель в шортах снялась для журнала Madame Figaro.