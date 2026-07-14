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17:12, 14 июля 2026Ценности

Младшая дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме с огромным крестом на шее

Младшая дочь Моники Беллуччи Леони Кассель открыла показ Dolce & Gabbana
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sebastianfaena

Младшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони Кассель дебютировала на подиуме. Видео появилось на странице Vogue Italia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя наследница артистов открыла показ кутюрной коллекции итальянского бренда Dolce & Gabbana. Шоу прошло в городе Таормина, расположенном на острове Сицилия. Девушка дефилировала в бальном платье из пышного черного тюля, которое было обильно украшено объемными цветами.

Кроме того, манекенщица надела ленту с огромным ювелирным крестом на шею, украсила волосы живыми цветами и взяла в руки букет.

В июне Леони Кассель в шортах снялась для журнала Madame Figaro.

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