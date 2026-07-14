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17:14, 14 июля 2026Спорт

Футболист сборной США рассказал о минусах отмены своей дисквалификации на ЧМ

Балогун: Из-за отмены моей дисквалификации у партнеров по сборной США была нервозность
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bailey Holiver / Imagn Images / Reuters

Футболист сборной США Фоларин Балогун рассказал о минусах отмены своей дисквалификации перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Бельгии. Об этом сообщает RMC Sport.

По словам игрока, сначала он обрадовался произошедшему, но затем понял, что это решение вызовет много споров. «Я видел легкую нервозность у своих товарищей по команде, потому что это было чем-то уникальным. Чем ближе мы подходили к матчу, тем больше я пытался максимально сконцентрироваться. Но из-за внешнего шума это было трудно», — заявил Балогун.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил прямую красную карточку. Форвард должен был пропустить матч с Бельгией. «В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в организации.

Балогун вышел в стартовом составе в матче с Бельгией, не отметился результативными действиями и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

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