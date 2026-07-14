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17:18, 14 июля 2026Силовые структуры

Россиянин зарезал мать понравившейся девушки после ухаживаний

В Ставропольском крае задержали жителя, зарезавшего мать понравившейся ему девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ставропольском крае задержали 23-летнего жителя села Большая Джалга, зарезавшего мать понравившейся ему девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 7 июля между молодым человеком и потерпевшей произошел конфликт. Причиной стало то, что юноша проявлял внимание к ее дочери. Тогда он схватился за нож и нанес женщине несколько ударов ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

После этого молодой человек поджег дом, чтобы скрыть следы, и сбежал. Женщину без признаков жизни обнаружил супруг. Задержанный признал вину.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на заправке водитель напал на женщину из-за очереди.

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