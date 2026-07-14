Лула да Силва обвинил Трампа в пиратстве

Лула да Силва назвал пиратством предложенный Трампом сбор за проход через Ормузский пролив

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал пиратством предложенный американским лидером Дональдом Трампом сбор за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает издание AA.

«Президент США написал, что собирается разблокировать Ормузский пролив, но каждое судно, должно будет заплатить ему 20 процентов за проход. Раньше это называлось пиратством», — сказал он.

По словам бразильского лидера, взимание платы с судов за проход по одному из самых оживленных международных водных путей мира нарушит давно установленные принципы, регулирующие глобальную морскую торговлю.

Ранее Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Он также объявил, что США будут взимать 20 процентов со всех перевозимых через Ормузский пролив грузов.