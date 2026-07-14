Появились подробности удара ВСУ по Подмосковью

Семья с двумя детьми потеряла дом при ударе ВСУ по подмосковной Истре

Жительница Подмосковья рассказала подробности о моменте удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Истре. Ее слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В наш дом попали горящие осколки, из-за пожара все сгорело», — поделилась она. По ее словам, в момент атаки в доме находились родители, а также один из двух ее сыновей. Они успели выбраться из загоревшегося строения.

Россиянка также рассказала, что в результате удара пострадала половина улицы.

О налете дронов на Подмосковье стало известно ранее 13 июля. Жертвами атаки стали три человека, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.