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17:14, 14 июля 2026Россия

Появились подробности удара ВСУ по Подмосковью

Семья с двумя детьми потеряла дом при ударе ВСУ по подмосковной Истре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Жительница Подмосковья рассказала подробности о моменте удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Истре. Ее слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В наш дом попали горящие осколки, из-за пожара все сгорело», — поделилась она. По ее словам, в момент атаки в доме находились родители, а также один из двух ее сыновей. Они успели выбраться из загоревшегося строения.

Россиянка также рассказала, что в результате удара пострадала половина улицы.

О налете дронов на Подмосковье стало известно ранее 13 июля. Жертвами атаки стали три человека, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.

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