Депутат Журавлев: На Украине никто официально не объявит о провале операции СБУ

Украинские власти не станут объявлять о провале объявленной 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ) против России, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Киев ведет войну прежде всего в медиа, поэтому провалы и потеря городов на фронте исчезают из информационного поля.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал и уже утвердил операцию против России. СБУ должна провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

«О провале на Украине никто официально не объявит, если внимательно следить за их пропагандой, то и Артемовск, Авдеевку, Красноармейск и Константиновку — официально как будто все еще обороняют ВСУ. О сдаче не заявлялось, эти названия просто потихоньку исчезли из информационного поля. Зеленский ведет войну прежде всего в медиа, поэтому рассказывать о неудачах не станет», — сказал Журавлев

Парламентарий подчеркнул, что российские спецслужбы сорвали операцию спецслужб Украины «Паутина-2». В ходе операции были задержаны десятки человек, перерезаны каналы поставки взрывчатки в Россию, а также обезврежены беспилотники.

«Насколько можно догадываться, речь шла как раз об операции "Паутина-2", которая была успешно сорвана российскими спецслужбами. Там с десяток задержанных, обнаружены и перерезаны цепочки, по которым в Россию должна была поступать взрывчатка, обезврежены беспилотники, которые должны были использоваться для исполнения терактов», — отметил Журавлев.

В июне 2025 года вылетающие из фур украинские дроны атаковали несколько российских регионов. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Комментируя эту атаку, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что проведение операции «Паутина» Службой безопасности Украины курировала британская разведка.