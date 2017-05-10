В США заползший в автомобиль паук вызвал аварию

В американском штате Мичиган водитель, напуганный пауком, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает UPI.

Согласно информации, распространенной офисом шерифа округа Лилано, 26 летний мужчина, управлявший автомобилем, заметил паука на солнцезащитном козырьке у себя над головой. Членистоногое отвлекло водителя, и он потерял управление машиной.

Автомобиль съехал с дороги, покатился с насыпи через густой кустарник, а затем уперся в растущие у обочины деревья. В результате 29-летняя женщина, также находившаяся в машине, получила травму запястья. Ей была оказана первая помощь на месте происшествия.

В ноябре сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс мужчина, находившийся за рулем автомобиля, испугался паука и случайно заехал в озеро.