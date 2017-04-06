Мужчина лишился ноги после укуса паука в Австралии

В австралийском штате Виктория мужчина лишился правой ноги после того, как его укусил белохвостый паук. Пострадавший может потерять также левую ногу и обе руки, сообщает BuzzFeed.

По информации портала, 65-летний Терри Пареха (Terry Pareja) приехал с Филиппин, чтобы погостить у своей сестры в городке Берчип. Насекомое укусило мужчину, пока он находился в саду ее дома. Он обратился к врачам лишь через три дня, когда смог добраться до крупного населенного пункта.

К тому времени у Парехи началось заражение, а реакция организма была похожа на гангрену (омертвение тканей и их гниение). Из-за распространения бактерий врачи приняли решение ампутировать его ногу. В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии, у него отказали обе почки.

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Инцидент произошел в конце февраля, однако СМИ сообщили о нем только сейчас. Дочь Парехи начала сбор средств на краудфандинговом сайте GoFundMe. На момент написания материала ей удалось собрать более 37 тысяч долларов из необходимых на хирургические операции 100 тысяч долларов.

По информации местной организации Museum Victoria, за последние 10 лет произошло 12 похожих случаев с серьезными повреждениями кожи или некротическими реакциями. Однако пострадавшие точно не могли сказать, кто именно их укусил.

В марте стало известно, что австралийская фирма, специализирующаяся на уничтожении насекомых, опубликовала в Facebook ролик, на котором один из сотрудников запечатлел кишащее пауками гнездо.