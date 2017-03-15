Охраняющая потомство гигантская паучиха привела в ужас пользователей сети

Австралийская фирма, специализирующаяся на уничтожении насекомых, опубликовала в Facebook ролик, на котором один из сотрудников запечатлел кишащее пауками гнездо. На это обратило внимание издание The Independent.

Видео посмотрели более 200 тысяч пользователей. Несмотря на то, что, по заверениям специалистов, данный вид пауков не представляет серьезной опасности для людей, юзеры в комментариях нарекли ролик «самым страшным видео».

В кадр сотрудника фирмы попало гнездо, вокруг которого бегали новорожденные пауки. В конце записи появляется самка, и именно этот момент пользователи сочли наиболее пугающим. По данным издания, размер паучихи составлял около 20 сантиметров в длину.