Репортер «Би-би-си» шокировал зрителей своими перчатками

Зрителей телеканала «Би-би-си» привело в замешательство поведение корреспондента во время репортажа у Белого дома в США. В кадре журналист Джон Сопел (Jon Sopel) активно жестикулирует руками, на которых в какой-то момент неожиданно появляются перчатки.

Некоторые пользователи соцсетей назвали произошедшее магическим трюком, а также предположили, что у репортера есть секретный автозагар. Другие посетовали, что Сопел сделал подобный трюк только в эфире «Би-би-си».

«Расскажи нам, Джон, как ты смог надеть пару перчаток менее чем за девять секунд?»

Сам журналист позднее объяснил, что произошло на самом деле. По его словам, он просто ненадолго снимал перчатку, чтобы разблокировать телефон.