После ДТП легковая машина вылетела на тротуар в Мытищах и сбила пять человек

В подмосковных Мытищах столкнулись два легковых автомобиля Skoda, один из них отбросило на тротуар, в результате несколько человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Новомытищинском проезде неподалеку от дома №36. По данным источника, вылетевший на тротуар автомобиль сбил пятерых человек.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области агентству сообщили, что пострадали два пешехода, оба они госпитализированы.

1 апреля в Санкт-Петербурге автомобиль Ford выехал на тротуар, сбил троих пешеходов и опрокинулся. Двое мужчин погибли, одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.