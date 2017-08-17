Вертолет МЧС привлекли к тушению пожара в Москве

Пожарный вертолет МЧС привлекли к тушению пожара в районе Северное Медведково на севере Москвы. К настоящему моменту пилот совершил уже три сброса воды на горящий склад с горючими материалами и автомобильными покрышками.

Площадь огня в здании по адресу ул. Полярная, 31А продолжает увеличиваться. По неофициальным данным, пожар распространился на 18 тысячах квадратных метров. МЧС сообщает о возгорании на площади в 15 тысяч «квадратов».

Источник «Ленты.ру» в экстренных службах столицы уточнил, что внешние стены склада начали деформироваться, возникла угроза полного обрушения здания. На месте работает уже 50 пожарных расчетов, спасатели постепенно отводятся на безопасное расстояние. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Угрозы для местного населения нет. Официальный представитель столичного МЧС заявил, что в Медведково работает передвижная лаборатория, которая не выявила превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Пожарные просят водителей выбирать маршруты объезда.