Появилось видео пожара в ТЦ на Таганской площади в Москве

В сети появилось видео пожара в торговом центре «Атом», расположенном на Таганской площади в Москве. Запись опубликовал Первый канал в среду, 9 августа.

Ранее стало известно, что у горящего здания обрушилась мансарда, пожару был присвоен третий уровень сложности.

Сигнал о возгорании, которое, предположительно, началось на первом из двух этажей дома 86 по Таганской площади, поступил на пульт МЧС в 13:05. Загорелась обшивка утеплителя, позже огонь перекинулся на мансарду. Из здания были эвакуированы 120 человек, информация о пострадавших не поступала. На данный момент пожар полностью потушен.