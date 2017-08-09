Обрушилась мансарда горящего торгового центра на Таганке

У горящего здания торгового центра «Атом» на Таганской площади обрушилась мансарда. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах. По его словам, в этот момент внутри никого не было.

Тушение пожара, которому присвоили третью степень сложности, ведется с улицы.

«Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве осуществляет мониторинг воздуха в районе пожара», — сообщили ТАСС в столичном главке спасательного ведомства.

Ранее из здания эвакуировали 120 человек.

Сигнал о возгорании, которое, предположительно, началось на первом из двух этажей дома 86 по Таганской площади, поступил на пульт МЧС в 13:05. Пожарным удалось потушить горевшую обшивку утеплителя площадью 50 квадратных метров.

Данных о пострадавших нет.