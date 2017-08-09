Пожар в торговом центре на Таганке ликвидирован

Пожар в здании торгового центра «Атом» на Таганской площади в Москве ликвидирован. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах.

«В 15:51 пожар был локализован, а 15:56 мск — ликвидирован», — сказал он.

Эту информацию подтвердили Агентству городских новостей «Москва» в столичном главке МЧС.

Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Пожар привел к обрушению мансардной части строения.

Данных о пострадавших в результате ЧП нет

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 13:15 мск. Из здания были эвакуированы 120 человек.