Пожарным удалось остановить распространение огня на складе в Москве

Столичные пожарные локализовали возгорание на складе в районе Северное Медведково на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» заявил источник в штабе пожаротушения.

«В 02:46 мск штаб пожаротушения объявил о локализации пожара в логистически-складском центре на Полярной улице. Площадь пожара составляет 15 тысяч, но распространение огня удалось остановить», — рассказал источник.

В ГУ МЧС по Москве корреспонденту «Ленты.ру» подтвердили информацию о локализации возгорания.

В результате возгорания обрушилась кровля здания на общей площади в две тысячи «квадратов». Пострадавших в результате инцидента нет. По информации источника, на месте работают свыше 60 пожарных расчетов со всех округов Москвы, дежурят три бригады скорой помощи и три экипажа ДПС.

Ранее сообщалось, что внешние стены горящего склада с лакокрасочными материалами и автомобильными покрышками начали деформироваться, возникла угроза полного обрушения здания.