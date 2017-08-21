При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали три человека

При возгорании домов в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщили в городской больнице скорой помощи.

«После пожара доставлены три человека. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней тяжести, ими сейчас занимаются врачи. Пострадавшие находятся в ожоговом отделении», — отметили в учреждении.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Ростовской области, всего за помощью к медикам обратились девять человек.

Ранее 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись частные дома на улице Нижегородской. Позднее огонь перекинулся на несколько соседних строений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров. К тушению привлечен вертолет, на месте ЧП работают более 100 сотрудников экстренных служб.

Позднее на месте ЧП произошел мощный взрыв газа. Полиция перекрыла несколько улиц в районе ЧП. Более 500 человек эвакуированы.