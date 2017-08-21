Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за пожара

В Ростове-на-Дону из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается в понедельник, 21 августа, на сайте городской администрации.

Как передает РИА Новости, по словам замначальника главного управления МЧС по региону Евгения Кондратьева, «в зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек». Шесть кварталов отключены от газа и электричества.

На месте работает свыше 400 человек, задействованы более 200 единиц техники.

Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает шесть тысяч квадратных метров.

По данным областного главка МЧС, пожар произошел в частном доме №33 на улице Нижегородской.