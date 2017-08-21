Власти назвали заброшенные дома местом начала пожара в Ростове-на-Дону

Пожар в центре Ростова-на-Дону начался с возгорания в нежилом частном доме. Об этом в понедельник, 21 августа, журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.

«Огонь пошел с той стороны, где располагаются брошенные дома. При сильном ветре не менее 15 метров в секунду огонь распространился сначала вниз, в сторону порта, потом вдоль», — пояснил глава региона.

По его словам, в городские больницы обратились 22 человека, из них трое — с ожогами, которые не угрожают жизни.

По последним данным, в Ростове-на-Дону горят 25 жилых домов, а площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Введен режим чрезвычайной ситуации.