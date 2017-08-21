Ростов-в-огне: в городе горят десятки домов

В Ростове-на-Дону пожар охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания — около шести тысяч квадратных метров. Горят по меньшей мере 25 зданий. К тушению пожара подключили несколько вертолетов и катер. Жители близлежащих домов эвакуированы, в городе введен режим ЧС. В местном ГУ МВД назвали маловероятной версию о поджоге, однако еще 9 августа местное издание DonNews сообщило о поступавших угрозах. Материал назывался «"Вас легче сжечь, чем что-то платить". Кто терроризирует жителей Театрального спуска». «Лента.ру» собрала в соцсетях фотографии и видео, сделанные очевидцами пожара.
Так пожар выглядел издалека.
А так — с высоты птичьего полета.
Некоторым ростовчанам удалось снять, как вертолеты МЧС тушат пожар.
А так пожар выглядит с земли, с Театрального спуска — улицы, где он начался, и с соседних улиц, на которые перекинулся огонь. Люди в комментариях сомневаются в официальной версии и утверждают, что все-таки имел место поджог.
Corruption / Fire | Значит хочу узнать у наших пацриотов будут ли они покупать Квартиры в новом элитном районе на месте этих руин?! В кековой стране все по кековому даж пожар наши власти имущие не смогли сделать норм, не рассчитали с ветерком южным! Ждём историю про алкаша уснувшего с сигой🙏🏻🔥 Всем благ! #ростовпожар #ростоввогне #ростовгорит #новоежилье #россия #russia #russiacorruption #homeless
Самый крупный ростовский паблик «ВКонтакте» объявил о запуске проекта #ПомогиРостов. Его администраторы собираются организовать финансовую помощь владельцам сгоревших домов.
Жители соседних улиц и районов помогают тушить пожар, многим приходится тяжело из-за устойчивой гари. Сообщается, что магазины рядом с горящими улицами бесплатно раздают воду ростовчанам. За медицинской помощью обратились 25 человек, трое из них госпитализированы.
Спасибо Вам, неравнодушные люди❤️ #ПомогиРостов ᅠ Некоторые магазины, приближенные к пожару, раздают бесплатно воду. ᅠ Ситуация на данный момент. 17.20 В помощь спасателям и полицейским привлечены сотрудники Росгвардии. ᅠ #chp_rostov #chp_rnd #rostov #ростов #ростовнадону #рнд #rnd #дтп #пдд #рнд #ростовдон #ростовпапа #ростовгород #ростов_на_дону #батайск #азов #аксай #новочеркасск #таганрог #ростовсити #ростовсегодня #шахты #волгодонск