Ростов-в-огне: в городе горят десятки домов

В Ростове-на-Дону пожар охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания — около шести тысяч квадратных метров. Горят по меньшей мере 25 зданий. К тушению пожара подключили несколько вертолетов и катер. Жители близлежащих домов эвакуированы, в городе введен режим ЧС. В местном ГУ МВД назвали маловероятной версию о поджоге, однако еще 9 августа местное издание DonNews сообщило о поступавших угрозах. Материал назывался «"Вас легче сжечь, чем что-то платить". Кто терроризирует жителей Театрального спуска». «Лента.ру» собрала в соцсетях фотографии и видео, сделанные очевидцами пожара.

Так пожар выглядел издалека.

A post shared by Alexey (@alexey_aleksandrovih) on Aug 21, 2017 at 7:02am PDT

Если вам нужна помощь или вы сами готовы помочь пострадавшим от пожара, напишите сообщение с #ПомогиРостов в любой соцсети. A post shared by @_just_evil on Aug 21, 2017 at 7:08am PDT

А так — с высоты птичьего полета.

A post shared by Ростов-на-Дону ☆RND☆ Rostov (@vkurserostov) on Aug 21, 2017 at 5:28am PDT

Некоторым ростовчанам удалось снять, как вертолеты МЧС тушат пожар.

A post shared by Alex Khmelenko SMM Marketing (@alexkhmelenko) on Aug 21, 2017 at 6:32am PDT

А так пожар выглядит с земли, с Театрального спуска — улицы, где он начался, и с соседних улиц, на которые перекинулся огонь. Люди в комментариях сомневаются в официальной версии и утверждают, что все-таки имел место поджог.

A post shared by Юга.ру (@yuga_ru) on Aug 21, 2017 at 6:56am PDT

A post shared by Ростов-на-Дону ☆RND☆ Rostov (@vkurserostov) on Aug 21, 2017 at 6:45am PDT

A post shared by Ростов Автомобильный (@rostov_road) on Aug 21, 2017 at 6:53am PDT

A post shared by Ростов-на-Дону Official (@rostov_onlive) on Aug 21, 2017 at 6:14am PDT

Самый крупный ростовский паблик «ВКонтакте» объявил о запуске проекта #ПомогиРостов. Его администраторы собираются организовать финансовую помощь владельцам сгоревших домов.

Жители соседних улиц и районов помогают тушить пожар, многим приходится тяжело из-за устойчивой гари. Сообщается, что магазины рядом с горящими улицами бесплатно раздают воду ростовчанам. За медицинской помощью обратились 25 человек, трое из них госпитализированы.



