В Ростове-на-Дону объяснили перебои с водоснабжением

Пресс-секретарь ГУП «Водоканал» в Ростове-на-Дону Андрей Крюков сообщил, что локальные проблемы с водоснабжением в городе связаны с использованием большого числа гидрантов в зоне пожара. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Перебоев с водоснабжением нет. Когда пожар, открываются все гидранты, вода идет туда. В районе пожара вода есть, но где-то может поступать с пониженным давлением, поскольку когда пожарные гидранты работают именно на пожар, давление соответственно понижается во всей сети», — заявил Крюков.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в районе ЧП нет воды.

Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа охватил несколько частных домов на Театральном спуске, после чего перекинулся на соседние улицы и переулки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. К тушению пожара, который уже локализован, подключили несколько вертолетов и катер. Жителей близлежащих домов эвакуировали, в городе ввели режим ЧС.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 45 человек, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. Семь из них госпитализированы.

В местном ГУ МВД назвали маловероятной версию о поджоге, хотя еще 9 августа местное издание DonNews сообщило о поступавших угрозах в адрес жильцов домов на Театральном спуске. Материал назывался «"Вас легче сжечь, чем что-то платить". Кто терроризирует жителей Театрального спуска».