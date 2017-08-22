Пожар в Ростове-на-Дону сняли с воздуха

Видео: Mash

Пожар, произошедший в центре Ростова-на-Дону в понедельник, 21 августа, сняли с коптера. Видеозапись опубликована в телеграм-канале Mash.

Пожар возник днем в понедельник, 21 августа, на свалке за домом в переулке Чувашский. Из-за сильного ветра огнем оказались охвачены несколько домов. Всего повреждения получили 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы восемь человек. По предварительным данным, причина ЧП — поджог. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.