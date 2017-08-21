Москалькова направится в Ростов-на-Дону на место пожара

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует во вторник, 22 августа, вылететь в Ростов-на-Дону, чтобы лично ознакомиться с положением граждан, лишившихся своего имущества в результате пожара. Об этом ТАСС сообщили в аппарате омбудсмена.

«Уполномоченный намерен проследить за тем, чтобы права граждан, лишившихся жилья и имущества не были нарушены», — сказал собеседник агентства. В аппарате омбудсмена подчеркнули, что Москалькова держит под личным контролем ситуацию, связанную с пожаром.

Москалькова считает важным, «чтобы не были нарушены права граждан на жилье, чтобы они получили равноценное жилье взамен сгоревшего». Кроме того, она намерена проконтролировать своевременность выплаты гражданам компенсации за утраченное имущество.

Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону днем в понедельник. Горели 25 частных домов на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пострадали около 100 строений. Около 19:00 была объявлена локализация возгорания.

Жертв нет. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы до восьми человек. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.