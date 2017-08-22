При разборе завалов в Ростове-на-Дону обнаружен погибший

При разборе завалов на месте пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружили тело погибшего. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС.

«Обнаружено тело мужчины по адресу: Чувашский переулок, дом 67. Личность устанавливается», — сказали в ведомстве.

Ранее начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Панов назвал причиной пожара поджог.

Пожар возник в понедельник, 21 августа. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнем оказались повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. К тушению привлекли несколько вертолетов и катер. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы восемь человек.

После случившегося на территории всей Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).