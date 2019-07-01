Десятки домов приплыли к разрушенной наводнением федеральной трассе в Сибири

Затор из снесенных водой домов образовался около моста федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Тулуне Иркутской области, который оказался затоплен в результате паводка. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Интерфакс».

Тулун оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией. По последним данным, уровень воды в ней сейчас составляет 10,3 метра при критической отметке в 7 метров, пишет «Интерфакс». В пик паводка уровень Ии в Тулуне достиг почти 14 метров.

30 июня в Тулун приехали саперы, которые должны убрать затор. В правительстве Иркутской области пообещали восстановить движение по трассе в течение двух дней.

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С 27 июня в шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек. 29 июня в Тулуне вышедшая из берегов река прорвала дамбу, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода подтопила более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушив 15 автомобильных мостов. Жителей затопленных населенных пунктов эвакуировали на вертолете. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось.

Из-за наводнения в Иркутской области погибли минимум 12 человек, судьба еще девяти, в том числе ребенка, неизвестна. В больницах находятся 153 пострадавших. К 1 июля в 19 населенных пунктах области, пострадавших от паводка, восстановлено электроснабжение.