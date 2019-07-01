В пострадавшей от наводнения Иркутской области начались восстановительные работы

В 19 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка, восстановлено электроснабжение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

«Электричество подано для почти 14 тысяч граждан. Поставлено под напряжение 103 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются еще 41 населенный пункт, где проживает около 15 тысяч человек. Необходимо подключить до 200 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

При этом глава региона отметил, что возможность проведения аварийно-восстановительных работ в полном объеме пока осложняется подъемом воды выше критических отметок, а также размывами дорожного полотна и разрушением мостовых переходов. «На объектах, где вода отступила, работы по восстановлению электроснабжения начинаются незамедлительно», — добавил он.

Кроме того, губернатор сообщил, что для жителей города Тулун, а также для других пострадавших будет организована раздача хлеба. «На правом берегу города разворачивают мобильный хлебозавод! Силами военных Центрального военного округа ночью он прибыл в регион. (Сначала в Нижнеудинск). Военные оперативно оказали нам поддержку! Агрегаты способны производить 3 тонны хлеба в сутки. Всего доставлено несколько единиц техники и 13 человек личного состава», — отметил Сергей Левченко.

Ранее, 30 июня, губернатор сообщил, что началась выплата компенсации пострадавшим от наводнения. Отметил, что всего для этого из бюджета выделено 662 миллиона рублей, из которых 318 миллионов уже направлены на выплаты пострадавшим от стихии. Им начнут выплачивать по десять тысяч рублей.

Также он сообщал, что пострадавшим были перечислены социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 миллиона рублей. Сам иркутский губернатор и сотрудники областного правительства находятся на пострадавших территориях и непосредственно на месте оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям удалось избежать бОльших разрушений и жертв.

В субботу, 29 июня, президент России Владимир Путин провел в Братске экстренное совещание по поводу ситуации с наводнением в Иркутской области. Глава государства поручил организовать работу по выплатам пострадавшим, проинформировать людей о пунктах временного размещения, отправить детей из зоны бедствия в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в максимально краткие сроки. Кроме того, президент заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия.

По итогам совещания по ситуации с паводком, проведенного в Братске, президент утвердил поручение об оперативном оказании помощи пострадавшим. Доклад должен быть сделан до третьего июля, а далее — раз в две недели.

В городе Тулун Иркутской области вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

