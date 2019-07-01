Выросло число погибших из-за наводения в Иркутской области

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области увеличилось до семи человек, судьба девяти неизвестна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Среди девяти пропавших без вести есть ребенок, отметил источник. Он добавил, что в больницах находится 153 пострадавших.

29 июня в городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу. Вода подтопила более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушив 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделен почти один миллиард рублей. Жителей затопленных населенных пунктов эвакуировали на вертолете. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения погибли пять человек. Президент Владимир Путин потребовал доложить ему об оказании помощи пострадавшим при наводнении. Он поручил организовать работу по выплатам пострадавшим, проинформировать население о пунктах временного размещения, отправить детей из зоны бедствия в летние лагеря, а также контролировать цены на товары в районе происшествия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!