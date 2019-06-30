Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Владимир Путин поручил доложить ему об исполнении поручений об оказании помощи гражданам, пострадавшим во время наводнения в Иркутской области. Соответствующий документ в воскресенье, 30 июня, опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, по итогам совещания по ситуации с паводком, проведенного в Братске, президент утвердил поручение об оперативном оказании помощи пострадавшим. Доклад должен быть сделан до третьего июля, а далее — раз в две недели.

На экстренном совещании в Братске Владимир Путин поручил организовать работу по выплатам пострадавшим, проинформировать людей о пунктах временного размещения, отправить детей из зоны бедствия в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в максимально краткие сроки. Кроме того, президент заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия.

В городе Тулун Иркутской области вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

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