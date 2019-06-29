Детей из пострадавших от наводнения районов отправят в летние лагеря

Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает ТАСС.

В частности, детей должны отправить в летние лагеря в других регионах, отметил глава государства. Кроме того, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями.

Путин подчеркнул, что согласование такой возможности уже ведется. «У нас много хороших мест для отдыха детей», — добавил он.

Ранее 29 июня Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где прошло совещание, посвященное ликвидации последствий паводка в регионе. В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти 1 миллиард рублей.

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