Путин прибыл в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где состоится совещание, посвященное ликвидации последствий паводка в регионе. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает ТАСС.

По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». На компенсации пострадавшим выделено почти 1 миллиард рублей.

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