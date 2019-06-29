Пострадавшим в результате наводнения россиянам помогут деньгами

Жителям Иркутской области, пострадавшим из-за сильного паводка, будет оказана финансовая помощь. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, тем, кто получил травмы в результате наводнения, будет выплачено пособие в размере 200 тысяч рублей, если это легкий вред здоровью, или 400 тысяч рублей, если это тяжкий вред или вред средней тяжести.

Кроме того, семьи граждан, погибших в результате паводка, получат единовременное пособие в размере миллиона рублей на каждого скончавшегося.

Тем россиянам, чье жилье пострадало из-за стихийного бедствия, выплатят единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей на человека. Для частично утративших имущество первой необходимости граждан предусмотрена финансовая помощь от 50 тысяч рублей на человека, а в случае полной утраты — до 100 тысяч рублей.

В 2019 году Иркутской области будут выделены 662 миллиона рублей из резервного фонда России. Эти средства пойдут на социальную поддержку граждан, пострадавших во время паводка.

По последним данным, предоставленным МЧС, в Иркутской области из-за наводнения пострадал 351 человек, а трое, включая одного ребенка, погибли. Подтопленными оказались более 3,5 тысячи жилых домов, повреждены 13 автомобильных мостов и 17 участков автомобильных дорог местного значения.

Ранее 29 июня жителей населенных пунктов Иркутской области, которые затопило после сильного паводка, эвакуировали на вертолете. Пострадавшие рассказали, что из-за высокого уровня воды им пришлось забраться на крыши домов вместе с детьми и необходимыми вещами. Спасатели организовали перепись тех, кого удалось эвакуировать. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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