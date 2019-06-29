Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете

Жителей населенных пунктов Иркутской области, которые затопило после сильного паводка, эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пострадавшие рассказали, что из-за высокого уровня воды им пришлось забраться на крыши домов вместе с детьми и необходимыми вещами. Спасатели организовали перепись тех, кого удалось эвакуировать. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось.

Как сообщает МЧС, в результате наводнения подтоплено более двух тысяч жилых домов. Повреждено 13 автомобильных мостов, в том числе два моста на федеральной трассе. В Тулунском районе из-за стихии погибли два человека — 86-летний мужчина и восьмилетний ребенок. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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