Ребенка и пенсионера унесло течением во время потопа в Иркутской области

Пожилой мужчина и ребенок пропали, пытаясь выбраться из затопленного поселка Евдокимовский в Иркутской области. По предварительным данным, их унесло течением, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Поздно вечером 27 июня шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась. В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены», — говорится в сообщении.

В ведомстве «Интерфаксу» уточнили, что 86-летний пенсионер и 8-летний мальчик были родственниками. Помимо них, в лодке находились родители школьника и пожилая супружеская пара, которые чудом выжили.

На месте работают спасатели. Проводится доследственная проверка по факту исчезновения людей и халатности чиновников, которые не организовали эвакуацию местных жителей.

Ранее в деревне Евдокимовка в Иркутской области погибла семья из двух человек, которая сначала отказалась покидать свой дом, а потом попыталась на лодке самостоятельно покинуть населенный пункт.

Паводок начался в регионе из-за сильных дождей. Из берегов вышли реки Уда и Большая Белая, в некоторых местах введен режим ЧС. По данным областного управления МЧС на утро 28 июня, затоплены почти 2,4 тысячи жилых домов в 20 населенных пунктах, эвакуированы около 850 человек.

@Huepub / Telegram

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