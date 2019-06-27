Появилось видео потопа в Сибири

@Huepub / Telegram

Telegram-канал Hue выложил видео из Иркутской области, где случилось наводнение из-за паводка на реках Уда и Большая Белая.

Очевидцы сняли, как мощный речной поток уносит крышу дома. Видео завершается слайд-шоу из фотографий нанесенного ущерба.

Как сообщает РИА Новости, в нескольких населенных пунктах введен режим ЧС. От паводка, вызванного сильным дождевым фронтом, пострадали город Нижнеудинск, поселки Шумский и Алгыджер Нижнеудинскго района, поселки Сереброво,Соляная и село Талая Тайшетского района. На момент утра 27 июня было подтоплено 611 домов и участков, где проживают почти 1,5 тысячи человек, и еще около тысячи зданий находится под угрозой.

Жителей региона эвакуируют: для них подготовлено четыре пункта временного размещения на 1000 человек. Многие оказавшиеся в зоне подтопления пока отказываются покидать свои дома.

По данным Иркутского гидрометцентра, прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в пяти реках западных, центральных и южных районов региона. Ожидаются сильные продолжительные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

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